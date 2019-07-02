Чайка раскритиковал систему камер фиксации нарушений на дорогах

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Юрий Чайка считает несовершенными системы фотовидеофиксации на российских дорогах.

"Органами власти не принимаются меры по совершенствованию системы фотовидеофиксации на дорогах, в том числе по принятию единых правил установки камер", - сказал Чайка во вторник на коллегии Генпрокуратуры.

В ряде регионов, по его словам, денежные средства от штрафов, наложенных в результате автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, по условиям концессионных соглашений практически полностью отчисляются частным компаниям.

"В ходе прокурорских проверок установлены многочисленные факты, когда такие системы работают с неотлаженным программным обеспечением. Водители получают квитанции на оплату штрафов за правонарушения, которых они не совершали. А места установки камер порой свидетельствуют о стремлении скорее заработать на штрафах, чем обеспечить безопасность на дорогах", - подчеркнул генпрокурор.

Об аварийности

Чайка также отметил, что существенное влияние на уровень аварийности оказывает несоблюдение законодательства автоперевозчиками.

"Зачастую нарушается порядок медицинских осмотров водителей, их право на отдых. В рейсы выпускается транспорт с неисправностями, в том числе при которых его эксплуатация вообще запрещена. К сожалению, остро стоит вопрос качества подготовки водителей в автошколах. В ходе надзорных проверок нами вскрывались факты несоответствия программ обучения и материальной базы установленным требованиям", - сказал он.

Повсеместно прокурорами пресекались случаи выдачи медицинскими организациями справок лицам, состоящим на учете с психическими отклонениями, алкогольной и наркотической зависимостью, добавил Чайка.

"Несмотря на распространенный характер нарушений, достаточных мер по улучшению ситуации на дорогах, снижению и предупреждению аварийности уполномоченными органами не принимается", - сказал Чайка во вторник, выступая на коллегии ведомства.

Так, по его словам, Ространснадзором и территориальными управлениями ненадлежаще реализуются полномочия при проверках предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, а факты систематических нарушений на дорогах, увеличение числа аварий с участием водителей таких юридических лиц остаются без внимания проверяющих.

"Органами Госавтоинспекции ослаблен контроль за деятельностью юридических лиц, на которых возложена обязанность по содержанию дорог, а также исполнением выданных предписаний. Установлены случаи ненадлежащего осуществления полномочий по сопровождению перевозок групп детей", - заявил Генпрокурор.

О наказании за пьяное вождение

Также Чайка отметил, что органами дознания уголовные дела по факту повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ст. 264.1 УК РФ), не представляющие сложности в расследовании, необоснованно приостанавливаются, затягиваются сроки направления их в суд.

"При этом должной реакции со стороны прокуроров не обеспечивается, несмотря на широкий спектр имеющихся полномочий", - заключил Чайка.