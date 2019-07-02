Почти на каждого россиянина в 2018 году пришлось по одному нарушению на дорогах

В Генпрокуратуре при этом отметили, что при расследовании дел о нарушениях ПДД повсеместно допускаются недочеты

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Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Каждый россиянин в среднем совершает одно административное правонарушение в сфере дорожного движения, сообщил первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман.

"2018 году в области дорожного движения средствами автоматической фиксации зафиксировано около 120 млн правонарушений. Это означает, что почти каждый житель России совершил административное нарушение", - сказал Буксман на совещании в надзорном ведомстве во вторник.

Он раскритиковал работу дознавателей и следователей, расследующих уголовные дела о нарушениях правил дорожного движения. По его словам, "практически повсеместно дознавателями допускаются просчеты, препятствующие своевременному и качественному расследованию".

"Длительное время не принимаются необходимые процессуальные решения, несвоевременно выполняются следственные действия, неполно исследуются обстоятельства, подлежащие доказыванию, и, как следствие, выносятся необоснованные постановления либо о приостановлении, либо о прекращении производства", - заявил первый замгенпрокурора во вторник, выступая на коллегии Генпрокуратуры.

Буксман отметил, что почти по каждому пятому уголовному делу прокурорами отменялись решения о его прекращении.

Выявленные органами прокуратуры недостатки, добавил он, чаще всего сопряжены с затягиванием возбуждения уголовного дела, неоднократным прекращением и возобновлением процессуальной проверки.

Буксман сообщил, что только органами дознания в 2018 году были возбуждены более 70 тысяч уголовных дел о нарушении ПДД.