Поиск

Почти на каждого россиянина в 2018 году пришлось по одному нарушению на дорогах

В Генпрокуратуре при этом отметили, что при расследовании дел о нарушениях ПДД повсеместно допускаются недочеты

Почти на каждого россиянина в 2018 году пришлось по одному нарушению на дорогах
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Каждый россиянин в среднем совершает одно административное правонарушение в сфере дорожного движения, сообщил первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман.

"2018 году в области дорожного движения средствами автоматической фиксации зафиксировано около 120 млн правонарушений. Это означает, что почти каждый житель России совершил административное нарушение", - сказал Буксман на совещании в надзорном ведомстве во вторник.

Он раскритиковал работу дознавателей и следователей, расследующих уголовные дела о нарушениях правил дорожного движения. По его словам, "практически повсеместно дознавателями допускаются просчеты, препятствующие своевременному и качественному расследованию".

"Длительное время не принимаются необходимые процессуальные решения, несвоевременно выполняются следственные действия, неполно исследуются обстоятельства, подлежащие доказыванию, и, как следствие, выносятся необоснованные постановления либо о приостановлении, либо о прекращении производства", - заявил первый замгенпрокурора во вторник, выступая на коллегии Генпрокуратуры.

Буксман отметил, что почти по каждому пятому уголовному делу прокурорами отменялись решения о его прекращении.

Выявленные органами прокуратуры недостатки, добавил он, чаще всего сопряжены с затягиванием возбуждения уголовного дела, неоднократным прекращением и возобновлением процессуальной проверки.

Буксман сообщил, что только органами дознания в 2018 году были возбуждены более 70 тысяч уголовных дел о нарушении ПДД.

Генпрокуратура РФ

Новости по теме

Новости

Россиян предупредили о подорожании мяса на 10%

Россиян предупредили о подорожании мяса на 10%

Чайка раскритиковал систему камер фиксации нарушений на дорогах

Россияне стали меньше доверять магам и астрологам

Россияне стали меньше доверять магам и астрологам

Иркутские ученые объяснили наводнение в области аномальными процессами в атмосфере

"Победа" не будет возобновлять полеты из Пулково в зимнем расписании

Разработчиков нового КоАП попросили исключить из него статью о проституции

Открыто движение по федеральной трассе в Иркутской области

МЧС сообщило о 14 погибших и 13 пропавших без вести из-за наводнения в Иркутской области

МЧС сообщило о 14 погибших и 13 пропавших без вести из-за наводнения в Иркутской области

Правительство рекомендовало лишать премий топ-менеджеров госкомпаний за невыполнение майского указа

В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');