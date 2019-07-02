12 сотрудников автоцентра в Перми задержаны за крупное мошенничество

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали 12 сотрудников дилерского автоцентра в Перми, подозреваемых в обмане более 20 покупателей, сообщается на сайте краевого управления МВД во вторник.

По предварительным данным, задержанные сотрудники автоцентра покупали у клиентов машины за 1 рубль по программе трейд-ин (позволяет обменять старый автомобиль на новый) и затем вынуждали потерпевших приобретать автомобили в их салоне по цене, завышенной в два раза.

Кроме того, подозреваемые оформляли на клиентов кредитные договоры по завышенной ставке и на суммы, в разы превышающие стоимость автомобилей.

С заявлениями в полицию обратились свыше 20 пострадавших. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), из 14 подозреваемых сотрудников автоцентра задержаны 12.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, речь идет о дилерском центре "Лайк моторс". Агентство не располагает официальным подтверждением данной информации.

На сайте "Лайк моторс" сообщается, что центр специализируется на продаже автомобилей 26 марок.