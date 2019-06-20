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Путин потребовал от Генпрокуратуры отслеживать злоупотребления законом о неуважении к власти

Закон же этот нужен для борьбы с осквернением госсимволов, объяснил президент

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россияне имеют право критиковать власть, нельзя это ограничивать с помощью закона об ответственности за неуважительные отзывы о власти и госсимволах, считает президент Владимир Путин. Так он на "прямой линии" ответил на вопрос Роберто Панчвидзе, создателя самого популярного сообщества MDK во "ВКонтакте".

По словам президента, в недавно принятом законе речь не идет о критике власти, такая критика должна быть свободной.

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"Закон направлен совсем на другое: он направлен на борьбу с оскорблениями символов государства - собственно, нашего народа, каждого из нас, чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом, гербом и так далее", - объяснил Путин и напомнил, что такие случаи бывают и их нельзя оставлять без внимания.

Он пообещал, что попросит Генпрокуратуру внимательно отслеживать случаи злоупотребления этой нормой, которые ограничивали бы права людей критиковать власти любого уровня.

Закон об ответственности за неуважительные отзывы в неприличной форме об обществе, государстве, государственным символам и органам власти вступил в силу в марте 2019 года. Он предусматривает удаление таких высказываний из интернета под угрозой блокировки.

Суды в регионах уже начали штрафовать пользователей интернета за соответствующие посты. Двух пользователей "ВКонтакте" привлекли к ответственности за посты о Путине с эпитетом "сказочный", а еще одного - за фотографию оскорбительной надписи на здании МВД в Ярославле.

Владимир Путин неуважение

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