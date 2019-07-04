В Перми из автобуса во время движения выпало два пассажира

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Перми водитель рейсового автобуса начал отъезжать от остановки, забыв закрыть двери. В результате два пассажира вывалились из салона на тротуар. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления МВД.

Пострадавшие - Пострадавшие 2002 и 1974 года рождения получили травмы. Госпитализация им не потребовалась, лечение они будут получать амбулаторно.

Инцидент произошел около 9 часов утра 4 июля у остановки "Дом культуры им. Ленина" в Мотовилихинском районе. Ошибку совершил водитель автобуса маршрута №36. Что ему грозит, в МВД не уточнили. Случившееся в пресс-службе отнесли к "характерным происшествиям".