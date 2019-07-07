Памятники древнего Пскова включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Церковь Василия на Горке в Пскове. Архивное фото. Фото: Дмитрий Карелин/Интерпресс/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Псковские памятники истории и архитектуры внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает в воскресенье пресс-служба администрации региона.

Такое решение было принято на 43-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку (Азербайджан).

По итогам рассмотрения на сессии в список включены десять церквей Псковской школы архитектуры: собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, Преображенский собор (Спасо-Мирожский монастырь), собор Рождества Богородицы (Снетогорский монастырь), церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы с Усохи и церковь Василия на Горке.

Как сообщалось, в марте министр культуры РФ Владимир Мединский заявил о намерении обсудить с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай вопрос о включении памятников древнего Пскова в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.