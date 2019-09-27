Итальянцы будут добиваться включения генуэзских крепостей Крыма в список ЮНЕСКО

Генуэзская крепость в Судаке Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Ученые из Италии приехали в Крым для изучения генуэзских крепостей, они намерены добиваться включения их в список культурного наследия ЮНЕСКО, сообщил координатор проекта Джованни Спалла.

"Мы не намерены принимать участия в политических спорах, это чисто культурный проект, окончательная цель которого - чтобы генуэзские крепости Крыма были признаны как мировое культурное наследие ЮНЕСКО", - сказал Спалла в пятницу на встрече с и.о. вице-премьера Крыма Ларисой Опанасюк.

Генуэзская республика существовала с XI по XVIII век на северо-западном побережье Апеннинского полуострова. В частности, она имела владения в Причерноморье, которые использовались как торговые пункты. Осваивая торговые пути, генуэзцы строили фортификационные сооружения. Такие крепости сохранились в разных населенных пунктах Крымского полуострова, наиболее известны сооружения в Судаке, Керчи и Балаклаве.

Как пояснил координатор проекта, у ЮНЕСКО есть понятие "серийный объект", которое подразумевает комплекс похожих сооружений вне зависимости от их местонахождения. Ученые хотят доказать, что ряд крепостей в Крыму могут претендовать на включение в список мирового культурного наследия.

Генуэзская крепость Чембало в Балаклаве. pic.twitter.com/Pr0jvGbGcA — akot55 (@volgog55) July 9, 2019

Для этого сформирована научная группа "Генуэзские крепости Крыма и черноморско-азовского бассейна". Она начала работу на полуострове в сентябре, сообщается на сайте Русского географического общества.

Специалисты изучат архивные документы и каждый памятник в современном состоянии, а также создадут их 3D-модели и проведут работы по сохранению объектов.