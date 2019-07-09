В Минсельхозе обеспокоились массовой гибелью пчел из-за пестицидов

Аграриям напомнили, что за три дня до обработки посадок нужно предупреждать всех окрестных пчеловодов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз направил в регионы рекомендации, как предотвратить массовую гибель пчел. В частности, ведомство напомнило, что аграрии должны предупредить пчеловодов о планах применить пестициды не позднее, чем за три дня до обработки посадок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На границах обработанных территорий должны устанавливаться щиты с указанием "обработано пестицидами" и с инструкциями о мерах предосторожности и сроках сохранения опасности на этих участках, говорится в рекомендациях.

Летом 2019 года случаи массовой гибели пчел отмечали в Татарстане, в Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областях, в Мордовии, Краснодарском, Алтайском, Ставропольском краях. В регионах выясняют причины случившегося, о результатах чиновники доложат в Минсельхоз. Также региональные органы управления сельским хозяйствам начали разъяснительную работу среди аграриев и пчеловодом.