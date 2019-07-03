В Удмуртии расследуют массовую гибель пчел

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Удмуртии массово гибнут пчелы, это произошло на пасеках Вавожского, Малопургинского, Воткинского и Шарканского района. Об этом сообщило главное управление ветеринарии региона.

Ветеринары начали проверки этих пасек.

Управление призвало владельцев таких хозяйств сообщать обо всех случаях внезапных заболеваний или массовой гибели пчел.

1 июля администрация Тульской области сообщила о массовой гибели пчел и пообещала выяснить причины для каждого случая. Владельцы пасек считают, что пчелы погибли из-за пестицидов, которыми обрабатывают сельскохозяйственные культуры. Чиновники региональной администрации решили наладить контакты между сельхозпроизводителями и пчеловодами, а также усилить контроль за применением химикатов при полевых работах.