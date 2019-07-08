Поиск

Пчелы начали массово гибнуть в Алтайском крае

Пчелы начали массово гибнуть в Алтайском крае
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Алтайском крае зафиксировали гибель пчел после обработки полей химикатами от сорняков, сообщил журналистам в понедельник замглавы Минсельхоза региона Михаил Чмырев.

По его словам, министерство в телеграмме отправило фермерам, которые обрабатывают посевы, рекомендации по правилам обращения с такими химикатами. Кроме того, по закону они должны не менее чем за три дня предупреждать владельцев пчел о готовящейся обработке.

Чмырев отметил, что всего в крае 180 тыс. пчелосемей и только 13 тыс. из них расположены в фермерских хозяйствах, а сотни насекомых были не зарегистрированы.

Сейчас фермерам необходимо отдать мертвых пчел в лабораторию, чтобы там выяснили причину их мора. Также предстоит выяснить, пользовались ли фермеры сертифицированными химикатами, придерживались ли технологии их использования. Если их ошибки окажутся причиной массовой гибели пчел, нужно будет судиться.

Замглавы Минсельхоза напомнил, что с массовым мором пчел столкнулись и еще 30 регионов РФ, где поля опрыскивают от сорняков.

Ранее сообщалось, что гибель этих насекомых зафиксирована в Башкирии, Удмуртии, Марий Эл и Тульской области.

Алтайский край

Новости по теме

Новости

В СПЧ назвали "отсроченным убийством" запрет на импорт медицинского оборудования

В СПЧ назвали "отсроченным убийством" запрет на импорт медицинского оборудования

В Иркутской области выросло число пропавших без вести в зоне наводнения

Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть

Девелопера Худояна перевели из-под домашнего ареста в СИЗО

Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны

Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны

Россиян предложили проверять на алкоголизм перед выдачей водительских прав

Россиян предложили проверять на алкоголизм перед выдачей водительских прав

МИД РФ назвал мат грузинского телеведущего в адрес Путина "беспрецедентной по своей низости выходкой"

Большинство россиян высказались за регистрацию брака при возможности развестись

"Ведомости" узнали о повышении зарплат грузчиков в "Шереметьево" до 200 тысяч

"Ведомости" узнали о повышении зарплат грузчиков в "Шереметьево" до 200 тысяч
Дело Baring Vostok

Майклу Калви попросили продлить арест на три месяца

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');