Пчелы начали массово гибнуть в Алтайском крае

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Алтайском крае зафиксировали гибель пчел после обработки полей химикатами от сорняков, сообщил журналистам в понедельник замглавы Минсельхоза региона Михаил Чмырев.

По его словам, министерство в телеграмме отправило фермерам, которые обрабатывают посевы, рекомендации по правилам обращения с такими химикатами. Кроме того, по закону они должны не менее чем за три дня предупреждать владельцев пчел о готовящейся обработке.

Чмырев отметил, что всего в крае 180 тыс. пчелосемей и только 13 тыс. из них расположены в фермерских хозяйствах, а сотни насекомых были не зарегистрированы.

Сейчас фермерам необходимо отдать мертвых пчел в лабораторию, чтобы там выяснили причину их мора. Также предстоит выяснить, пользовались ли фермеры сертифицированными химикатами, придерживались ли технологии их использования. Если их ошибки окажутся причиной массовой гибели пчел, нужно будет судиться.

Замглавы Минсельхоза напомнил, что с массовым мором пчел столкнулись и еще 30 регионов РФ, где поля опрыскивают от сорняков.

Ранее сообщалось, что гибель этих насекомых зафиксирована в Башкирии, Удмуртии, Марий Эл и Тульской области.