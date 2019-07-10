Что произошло за день: среда, 10 июля

Самочувствие Меркель, задержание мужа башкирской кассирши и украино-российский телемост

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Украино-российский телемост все же состоится. Согласно телепрограмме, премьерное шоу "Надо поговорить" выйдет на канале "Россия 1" в пятницу, 12 июля, в 18:00.

- Задержан муж башкирской кассирши, обвиняемой в краже 20 млн руб. из банка. По версии следствия он неоднократно приезжал в банк, где получал от жены похищенные деньги, в том числе иностранную валюту. Он клал эти деньги на личный счет или тратил, делая спортивные ставки.

- Ангеле Меркель в третий раз за месяц стало плохо на публичном мероприятии. Перед началом встречи с премьером Финляндии Антти Ринне ее начало сильно трясти. Позднее канцлер заверила, что с ней все в порядке.

- Белый дом смягчил для американских компаний запрет на сотрудничество с Huawei. США дадут компаниям лицензии на продажу своих товаров китайскому производителю, если это не будет угрожать национальной безопасности. Но Huawei все равно остается в черном списке: для ведения бизнеса с ней американским компаниям все еще нужно получать лицензию.

- Немецкий журналист поставил под сомнений победу советских войск под Прохоровкой. Редактор исторического раздела Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник на Прохоровском поле. Директор музея-заповедника "Прохоровское поле" заявила, что доказать ошибочность мнения Келлерхоффа может аэрофотосъемка, "где стоят подбитые немецкие танки, и перепутать их с советскими невозможно". Владимир Мединский заявил, что это похоже на попытку выиграть войну в мемуарах, но проигравшие всегда так делают.

- "Дикси" открыла в Москве экспериментальный супермаркет. На Новорогожской улице появился магазин нового формата, в котором сделаны отдельные секции с продукцией, продаваемой по акциям, пекарня, отдельные зоны для овощей, фруктов и молочных продуктов.

- Владимир Зеленский решил превратить чернобыльскую зону в "туристический магнит". Президент Украины считает, что соответствующий указ станет "началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины".