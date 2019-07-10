Задержан муж кассирши, обвиняемой в краже 20 млн руб. из банка

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Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Супруг кассирши, обвиняемой в хищении более 20 млн рублей из кассы банка в городе Салават (Башкирия), задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила эту информацию, отметив, что мужчина задержан как соучастник кражи.

По ее словам, следствие считает, что супруг неоднократно приезжал в банк, где работала его жена, и получал от нее похищенные деньги, в том числе иностранную валюту. Он клал эти деньги на личный счет или тратил, делая спортивные ставки. Как добавила Волк, возбуждено уголовное дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

27 мая банк сообщил в полицию о пропаже более 20 млн рублей из кассы. Следователи выяснили, что к этому была причастна кассир Луиза Хайруллина, но тогда же выяснилось, что она и ее семья уехали в неизвестном направлении. Подозреваемую, ее мужа и двух детей объявили в розыск.

Хайруллину задержали 4 июля в съемной квартире в Казани и арестовали за присвоение денег по части 4 статьи 160 УК РФ.