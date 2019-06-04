Несколько постов о взрывах в Дзержинске в соцсетях признаны фейк-ньюс

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес ряд сообщений в социальных сетях о взрыве на оборонном заводе в Дзержинске в реестр запрещенной в РФ информации, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"К нам поступило требование Генеральной прокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях, связанные с событиями в городе Дзержинске. Генпрокуратурой признано, что в указанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности", - сказал Ампелонский во вторник.

"Роскомнадзор в соответствии с этим требованием вносит данные ссылки и их копии в реестр и направляет уведомления владельцам площадок либо хостинг-провайдерам", - добавил он.

По его словам, всего в поступившем от Генпрокуратуры требовании несколько ссылок.

"Но Генпрокуратура также требует ограничить доступ к копиям этих сообщений в социальных сетях", - уточнил пресс-секретарь ведомства.

Ранее один из пользователей твиттера сообщил о требовании соцсети и Роскомнадзора удалить его сообщение, посвященное событиям в Дзержинске.

Пакет законов, вводящих запрет на распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, или так называемых "фейк-ньюс" был подписан президентом 18 марта. Запрет распространяется на "фейки" в сетевых изданиях, а также сайтах традиционных СМИ, создающие угрозу причинения вреда жизни или здоровью, общественной безопасности или функционированию объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры.

1 июня на территории предприятия заводе "Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов техногенного характера. В результате разрушены пять зданий предприятия (три складских и два производственных), возник пожар. По последним данным, в больницы обратились 89 человек.