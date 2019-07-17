Гражданин Узбекистана пытался вывезти из России двух леопардов и тигренка

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Гражданин Узбекистана пытался вывезти из России на родину двух котят леопарда и одного детеныша бенгальского тигра. Злоумышленника задержали сотрудники таможни в аэропорту Краснодара.

Мужчина пытался пронести через "зеленый коридор" пластиковые контейнеры, в которых находились самец и самка леопарда в возрасте 1,5 месяца, а также белый бенгальский тигр в возрасте 2,5 месяцев. Документов, разрешающих вывоз животных у гражданина Узбекистана не было.

Эти дикие животные попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения и занесенных в Красную книгу РФ.

Нарушитель задержан, возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через границу особо ценных диких животных. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Котята пока помещены в Краснодарский зоопарк. Издание "Кубанские новости" сообщает, что в лапках животных находились медицинские катетеры, с помощью которого им вводили успокоительное. ни были практически обездвижены и ни на что не реагировали. Хищников совсем недавно отлучили от родителей. В первый день они не могли самостоятельно пить молоко.