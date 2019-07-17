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В Петербурге задержали подозреваемых в хищении выделенных на науку средств бюджета

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге задержали двух бизнесменов, которых подозревают в многомиллионном хищении бюджетных денег, выделенных по госпрограмме развития промышленной сферы. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По версии следствия, в 2016 году компания подозреваемых получила 20 млн рублей по этой госпрограмме. Затем сотрудники компании, чтобы получить компенсации за выполненные научные работы, заключили фиктивные договора со сторонней организацией, сотрудники которой необходимым образованием и навыками не обладали. Исполнитель передал заказчику выполненные работы, которые затем были переданы государству. Проверка установила, выделенные бюджетные деньги в 20 раз превышают реальную стоимость работ, говорится в сообщении.

Задержаны непосредственные руководители компании, которая получила эту субсидию. В полиции назвали только их возраст - 36 и 65 лет. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Петербург МВД

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