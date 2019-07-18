В СПЧ сочли законопроект о регулировании полетов дронов попыткой "залепить глазок"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Совете при президенте РФ по правам человека раскритиковали внесенный в Думу законопроект, регулирующий полеты дронов.

Председатель комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин считает, что новая норма - это попытка "залепить глазок". Он связывает ее с участившимися случаями использования дронов авторами независимых расследований.

Он убежден, что с каждым годом устройства для фото- и видеофиксации будут становиться меньше и дешевле, поэтому подобная попытка их регуляции бессмысленна.

"Они бы с удовольствием запретили всё, отменили все информационные технологии, и Интернет, и использование любых фиксирующих устройств в местах принудительного содержания, их страшно раздражает, что кто-то где-то что-то фотографирует. Они не понимают, что с этим делать", - сказал Каляпин.

По его мнению, попытка принять законопроект связана с предположением, что люди не будут покупать и использовать дорогостоящие дроны для проведения расследований при условии, что их могут сбить. Но, считает Каляпин, авторы расследований все равно будут приобретать технику и продолжать свою деятельность.

Ранее комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект о регулировании использования беспилотников. На пленарном заседании законопроект планируется рассмотреть 23 июля, сообщил "Интерфаксу" источник в аппарате палаты. Законопроект будет затрагивать и вопросы использования беспилотников над массовым скоплением людей, в том числе над митингами.