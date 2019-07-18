СКР за месяц не смог найти учительницу, пожаловавшуюся Путину на зарплату в 10 тыс. рублей

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Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы продолжают доследственную проверку по жалобе орловской учительницы на низкую зарплату, поступившей на "прямую линию" с президентом, сообщает СУ СКР по региону.

Пока личность учительницы, которая пожаловалась на низкую зарплату, не установлена. Следователи попросили тех, кто подал это обращение, и тех, кому известно об этом нарушении прав учителей, обратиться в управление СК по области.

Вопрос от учителя высшей категории из Орла прозвучал во время "прямой линии" с президентом 20 июня. Женщина пожаловалась, что вынуждена работать за 10 тыс. рублей.

Владимир Путин ответил, что все подобные случаи - "это предмет для разбирательства соответствующими инстанциями". Он напомнил, что МРОТ в России был доведен до прожиточного минимума - 11 тыс. 280 рублей. "Если человек работает на полную зарплату, ему не имеют права платить меньше этой суммы", - сказал президент.

По факту обращения учительницы региональное управление СКР начало проверку.