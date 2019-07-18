Задержаны сотрудники центра психологической помощи, где пациентам на ноги вешали гири

Дело расследуют по статье о похищении людей и незаконном лишении их свободы

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Омской области возбуждено уголовное дело по фактам издевательств над пациентами центров психологической помощи и реабилитации "Очаг" в поселке Чернолучье и Камышловский. Фигурантами дела стали сотрудники организации, их обвиняют в незаконном лишении людей свободы, сообщила пресс-служба областного управления СКР.

Центр "Очаг" принимал людей, страдающих от алкоголизма и наркомании. В помещениях их удерживали против воли, утверждает СК. Пациентов запирали на замок, на окнах палат были установлены решетки. Людей приковывали к кроватям наручникам, а к их ногам подвешивали гири, установило следствие.

По данным СК, за неповиновение пациентов жестоко били и запрещали звонить родственникам. За содержание пациентов в центрах с их родственников брали от 15 тысяч до 20 тысяч рублей в месяц.

Руководитель "Очага" не имел медицинского образования и лицензии на медицинскую деятельность, также не владел методиками по избавлению от различных зависимостей и не обладал соответствующими знаниями, но активно рекламировал свое учреждение, отмечает СК. Вместе с напарниками и бывшими наркоманами он проводил в центре занятия по реабилитации.

Также следователи установили установили факт насильственного похищения и избиения 25-летнего омича, мать которого просила избавить его от наркозависимости. В центре "Очаг" его удерживали год, отмечают в СК.

Подозреваемых задержали 3 июля, оперативникам помогали бойцы Росгвардии. Всех пациентов центра освободили. Потерпевшими по делу проходят восемь человек, следствие выясняет личности других пострадавших.

При обысках у подозреваемых нашли газовый пистолет, оружие, конструктивно похожее на боевой пистолет Макарова и сильнодействующие медицинские препараты, говорится в пресс-релизе СК. Руководителя "Очага" поместили под домашний арест. Еще одного подозреваемого, ранее неоднократного судимого за кражи и разбой, арестовали. Дело на них завели по оперативным материалам полиции.