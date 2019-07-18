Поиск

Задержаны сотрудники центра психологической помощи, где пациентам на ноги вешали гири

Дело расследуют по статье о похищении людей и незаконном лишении их свободы

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Омской области возбуждено уголовное дело по фактам издевательств над пациентами центров психологической помощи и реабилитации "Очаг" в поселке Чернолучье и Камышловский. Фигурантами дела стали сотрудники организации, их обвиняют в незаконном лишении людей свободы, сообщила пресс-служба областного управления СКР.

Центр "Очаг" принимал людей, страдающих от алкоголизма и наркомании. В помещениях их удерживали против воли, утверждает СК. Пациентов запирали на замок, на окнах палат были установлены решетки. Людей приковывали к кроватям наручникам, а к их ногам подвешивали гири, установило следствие.

По данным СК, за неповиновение пациентов жестоко били и запрещали звонить родственникам. За содержание пациентов в центрах с их родственников брали от 15 тысяч до 20 тысяч рублей в месяц.

Руководитель "Очага" не имел медицинского образования и лицензии на медицинскую деятельность, также не владел методиками по избавлению от различных зависимостей и не обладал соответствующими знаниями, но активно рекламировал свое учреждение, отмечает СК. Вместе с напарниками и бывшими наркоманами он проводил в центре занятия по реабилитации.

Также следователи установили установили факт насильственного похищения и избиения 25-летнего омича, мать которого просила избавить его от наркозависимости. В центре "Очаг" его удерживали год, отмечают в СК.

Подозреваемых задержали 3 июля, оперативникам помогали бойцы Росгвардии. Всех пациентов центра освободили. Потерпевшими по делу проходят восемь человек, следствие выясняет личности других пострадавших.

При обысках у подозреваемых нашли газовый пистолет, оружие, конструктивно похожее на боевой пистолет Макарова и сильнодействующие медицинские препараты, говорится в пресс-релизе СК. Руководителя "Очага" поместили под домашний арест. Еще одного подозреваемого, ранее неоднократного судимого за кражи и разбой, арестовали. Дело на них завели по оперативным материалам полиции.

Омская область СКР МВД Очаг

Новости
Дело "Нового величия"

Суд назначил прокурорскую проверку по делу "Нового величия"

Госдума разрешила россиянам следить за коровами через GPS

Госдума разрешила россиянам следить за коровами через GPS

СКР за месяц не смог найти учительницу, пожаловавшуюся Путину на зарплату в 10 тыс. рублей

СКР за месяц не смог найти учительницу, пожаловавшуюся Путину на зарплату в 10 тыс. рублей

В СПЧ сочли законопроект о регулировании полетов дронов попыткой "залепить глазок"

Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшему образованию

Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшему образованию

В России возбудили уголовное дело против активиста ОУН

Список независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы

Список независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы

На Калининской АЭС отключились три из четырех энергоблоков

На Калининской АЭС отключились три из четырех энергоблоков

Горожане из-за погоды стали покупать меньше шортов и босоножек и больше резиновых сапог

Горожане из-за погоды стали покупать меньше шортов и босоножек и больше резиновых сапог

Что случилось этой ночью: четверг, 18 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');