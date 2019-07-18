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Офицер МЧС покончил с собой в подмосковном Жуковском

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В подмосковном городе Жуковский проводят доследственную проверку по факту смерти сотрудника МЧС, сообщила "Интерфаксу" в четверг сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"17 июля в Жуковском в своей квартире с ранением головы обнаружен командир одного из отделений спасательно-пожарной части МЧС России, который покончил жизнь самоубийством", - сказала Врадий.

По ее словам, на месте происшествия были найдены охотничьи гладкоствольные ружья, принадлежащие погибшему. Его родственников и коллег сейчас опрашивают.

Подмосковье МЧС

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