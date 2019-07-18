Бизнес-омбудсмен прокомментировал приговор белгородским энергетикам

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Приговор по делу так называемых белгородских энергетиков является наглядным примером того, как статья "организация преступного сообщества" используется для дополнительного давления, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Про абсурдность этой истории мы говорили с самого начала. Об абсурде применения 210 статьи к этому делу можно судить хотя бы по тому факту, что в качестве доказательства "преступного сообщества", следователь приобщил к делу совместные фотографии обвиняемых с "корпоративов" и Дня энергетика. В итоге суд оправдал их по этому обвинению", - сказал уполномоченный "Интерфаксу".

Титов выразил надежду, что поручение президента РФ все-таки будет выполнено и статья 210 УК РФ (организация преступного сообщества) будет выведена из ряда "предпринимательских".

Мещанский суд Москвы в четверг признал пятерых фигурантов так называемого дела белгородских энергетиков виновными в особо крупной растрате. Вместе с тем, суд оправдал всех фигурантов дела по статье организация и участие в преступном сообществе (ч.1, ч.3 ст. 210 УК РФ).

Как установлено следствием и судом, бывшие управляющий директор ОАО "Белгородэнерго" Виктор Филатов, руководитель ОАО "КорСсис" Станислав Милькин, Павел Тищенко, а также их предполагаемые соучастники Александр Пивоваров и Алексей Зеленский причастны к незаконному выводу в 2008-2010 годах не менее 240 млн рублей из ОАО "Курскэнерго" и "МРСК Центра" (50,23% акций принадлежат РФ) в ОАО "КорСсис", в том числе под видом обслуживания информационных и технологических систем.

Так, согласно приговору суда, Филатов получил наибольшее наказание в виде 9 лет колонии со штрафом в 900 тысяч рублей. Милькин и Зеленский приговорены к 8 годам заключения со штрафом в 800 тысяч рублей каждый. Тищенко - к 7 годам колонии со штрафом в 700 тысяч рублей. Наименьшее наказание - 6 лет лишения свободы со штрафом в 600 тысяч рублей, получил Пивоваров.

В зависимости от роли каждого, все они признаны признаны виновными в организации и пособничестве в особо крупной растрате (ч. 3, ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Вместе с тем, отметил Титов, проверка этого дела на экспертном заседании Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции" показала беспочвенность обвинения, а также то что "предприниматели действовали в рамках хозяйственных договоров".

По словам Титова в СИЗО фигуранты дела провели 45 месяцев.