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Инну Чурикову перевели из реанимации в больничную палату

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Инну Чурикову перевели из реанимации НИИ Скорой помощи Склифосовского в обычную палату.

В больнице уточнили, что она в палате в отделении острых эндотоксикозов. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Накануне Чурикова играла в спектакле в московском театре "Русская песня" и упала почти под завершение представления. Ее госпитализировали.

Инна Чурикова - советская и российская актриса, народная артистка СССР (1991). С 1975 года - на сцене столичного "Ленкома". Играла в лучших постановках театра: "Тиле", "Гамлете", "Иванове", "Чайке" и "Женитьбе".

Чурикова- обладательница "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля (1984) за "Лучшую женскую роль" в фильме "Военно-полевой роман".

Наиболее известные роли в кино: в фильмах своего мужа режиссера Глеба Панфилова - "В огне брода нет", "Начало", "Васса", "Тема" и "В круге первом". Снималась у Петра Тодоровского "Военно-полевой роман", Марка Захарова -"Тот самый Мюнхгаузен", Владимира Бортко - "Идиот", Владимира Меньшова - "Ширли-мырли", Андрея Кончаловского - "Курочка Ряба", Никиты Михалкова - "Утомленные солнцем 2".

Инна Чурикова

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