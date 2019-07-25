На ребенка в Омске рухнул баннер фестиваля здорового образа жизни

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Упавший в Омске рекламный баннер травмировал 10-летнюю девочку, игравшую в парке "Зеленый остров". Ребенок попал в больницу с переломом лодыжки и сотрясением головного мозга.

Как отмечает пресс-служба СУ СКР по Омской области, на девочку упала рекламная конструкция фестиваля о здоровом образе жизни. Из-за порыва ветра у баннера сломалась одна из деревянных опор.

Следователи выясняют, нет ли в случившемся признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Вопрос о возбуждении уголовного дела будет рассматриваться по итогам проверки.