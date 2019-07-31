В мэрию Москвы подали заявки о стотысячных митингах 10 и 11 августа

Организаторы предложили провести их на Новом Арбате

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В мэрию Москвы подали две заявки на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму с численностью до 100 тысяч человек на 10 и 11 августа. Заявители мероприятия - зарегистрированный кандидат Дмитрий Клочков и глава избирательного штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.

Вихарева объяснила "Интерфаксу", что организаторы предположили, что будет согласована только одна акция, поэтому подали заявки на разные числа.

Заявители хотят провести митинг на Новом Арбате. В качестве альтернативного варианта они включили в заявку шествие от Калужской площади по Якиманке и митинг на Болотной площади.

Ранее незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Елена Русакова подала в мэрию заявку на еще одну акцию 10 августа. По ее словам, она предложила согласовать шествие численностью 10 тысяч человек по бульварам от площади Пушкина до проспекта Академика Сахарова с митингом на проспекте. В качестве альтернативы она предложила провести митинги на Волхонке или на площади Свободной России.

29 июля Либертарианская партия подала в мэрию заявку о митинге в поддержку независимых кандидатов 3 августа на Лубянке. В мэрии отказались согласовать акцию по этому адресу и предложили перенести ее на проспект Академика Сахарова. Заявители от этого варианта отказались, дальше переговоры зашли в тупик и заявка была отозвана. Заявителя, одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова задержали 30 июля сразу после переговоров.

Отказ либертарианцев от проведения акции на проспекте Сахарова мэр Сергей Собянин расценил как возможную подготовку к провокациям и беспорядкам.

31 июля Пресненский суд Москвы назначил Светову 30 суток ареста за повторное нарушение законодательства о митингах 16 июля на Трубной площади. Политик заявил, что его преследуют по политическим мотивам и вину не признал. В суде он заявил, что при задержании ему "прямым текстом сказали: надо было соглашаться на Сахарова" (цитата "Медиазоны").