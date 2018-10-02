Жители Магнитогорска пожаловались на свалки мусора во дворах

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Жители Магнитогорска жалуются в соцсетях на свалки мусора, которые появились во дворах возле контейнеров.

По мнению горожан, ситуация объясняется тем, что часть техники, которая ранее вывозила отходы, перебросили на ликвидацию мусорных завалов в Челябинске. "Наши мусоровозы отправили в Челябинск на помощь, поэтому мы теперь в мусоре будем", - пишет один из пользователей.

ООО "Центр коммунального сервиса" (ЦКС, региональный оператор по обращению с отходами в Челябинске и Магнитогорске) причину возникновения в городе свалок подтверждает. "В связи со сложившейся ситуацией с вывозом мусора в Челябинске часть резервной техники была переброшена в областной центр. Это обстоятельство не могло не сказаться на сроках вывоза ТКО в Магнитогорске. Не всегда была возможность оперативно заменить вышедшую из-за поломок технику", - говорится в сообщении ЦКС.

Компания обещает решить все проблемы в ближайшие дни. "Три единицы техники уже вернулись в Магнитогорск, две машины взяты в субаренду, что позволит сократить отставания в графике. Горячий резерв техники для Магнитогорска восстановлен", - отмечается в релизе.

Как сообщалось, в Челябинске введен режим ЧС из-за мусорных завалов. Проблемы начались после закрытия старой городской свалки. Перевозчики отказались возить мусор на полигон в поселок Полетаево, ссылаясь на убытки из-за выросших расходов на дорогу.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Челябинска и МУП "ГорЭкоЦентр", допустивших в городе мусорный коллапс, по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Кроме того, надзорное ведомство обнаружило многочисленные нарушения в деятельности организаций, осуществляющих сбор и транспортирование отходов. Возбуждено 21 административное дело.