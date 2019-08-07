Штаб Беглова пообещал его личное участие в предвыборных дебатах

Дебаты в Петербурге начнутся 13 августа

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Петербурга Александр Беглов лично будет участвовать во всех предвыборных дебатах, пообещал пресс-секретарь его избирательного штаба Сергей Кормилицын. Ранее Беглов высказывал такое намерение в соцсети "ВКонтакте".

Первые дебаты кандидатов в губернаторы региона намечены на 13 августа. Всего будет семь таких встреч. Состав участников для дебатов еще не определили. Три встречи покажет телеканал "Россия-1", еще три - телеканал "Санкт-Петербург".

Беглов пошел на выборы губернатора Петербурга как самовыдвиженец. Также к ним допущены кандидат от КПРФ, кинорежиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко, кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова и кандидат от "Гражданской платформы" Михаил Амосов.

Депутат городского Заксобрания Борис Вишневский выдвигался в губернаторы от "Яблока", но не прошел муниципальный фильтр. Избиркомы и суд отказали ему в регистрации. Выдвинутый партией ЛДПР депутат ЗакСа Олег Капитонов получил от Беглова предложение пойти работать в Смольный, принял его и снялся с выборов.