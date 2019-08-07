СКР отказал горизбиркому в возбуждении дел о нарушениях на выборах в Петербурге

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Петербургу не расследует уголовных дел, связанных с нарушениями на выборах, в том числе по обращениям городской избирательной комиссии.

Как сообщили "Интерфаксу" в СКР в среду, за семь месяцев этого года в главк поступили восемь обращений из Горизбиркома о нарушениях в работе избиркомов муниципальных образований "Академическое", "Ржевка", "Сампсониевское", "Северный", "Георгиевское", "Сергиевское", "Академическое" и "Екатерингофский".

Однако, как отметили в управлении СКР, оснований для проведения по ним процессуальных проверок не было, так как "признаки преступлений, подследственных следователям СК РФ, не усматривались". Так, по результатам рассмотрения пяти обращений даны разъяснения, одно обращение направлено в МВД и еще два возвращены в Горизбирком для рассмотрения по существу в соответствии с компетенцией.

Кроме того, отмечается, что с начала года уголовные дела по сообщениям о преступлениях, связанных с нарушениями законодательства на выборах, в СК не возбуждались и не расследовались.

Ранее глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко сообщил "Интерфаксу", что Горизбирком направил в ГСУ СКР по Петербургу обращения о нарушениях в работе пяти ИКМО. Стоял вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 141 УК РФ "воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".