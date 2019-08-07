Арестован второй обвиняемый в нападении на омоновцев на матче "Зенита"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд арестовал на два месяца еще одного обвиняемого в нападении на сотрудников ОМОНа на стадионе "Газпром-Арена" 3 августа, это Георгий Воеводин. О решении суда сообщила пресс-служба петербургского управления Следственного комитета.

Арестованному вменили применение насилия, опасного для жизни, к представителю власти (часть 2 статьи 318 УК). По версии следствия, он на стадионе ударил сотрудника батальона ОМОН Росгвардии, дежурившего на матче, и тот получил черепно-мозговую травму, перелом костей лица и сотрясение мозга.

6 августа тот же суд арестовал по аналогичному обвинению Дениса Первачука.

3 августа на "Газпром-Арене" во время матча "Зенит"-"Краснодар" группа болельщиков петербургского клуба напала на омоновцев. Одного из них избили руками. Еще одному росгвардейцу кинули в голову тяжелый предмет уже после матча и за пределами стадиона. В пресс-службе Росгвардии уточняли, что второй пострадавший - заместитель командира оперативного батальона - получил легкую травму.

После инцидента Росгвардия и ФК "Зенит" решили вместе обсудить меры безопасности на стадионе "Газпром Арена" и в ближайшее время побеседуют с фанатами, узнал источник "Интерфакса".