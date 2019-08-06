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В Петербурге задержали подозреваемого в участии в драке с ОМОНом на "Газпром-Арене"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет сообщил о задержании мужчины, которого подозревают в нанесении травмы бойцу Росгвардии во время стычки футбольных фанатов с силовиками 3 августа на матче "Зенит"-"Краснодар".

По версии следствия, в тот вечер на стадионе "Газпром-Арена" подозреваемый умышленно и из хулиганских побуждений ударил по голове сотрудника ОМОНа Росгвардии Петербурга. Пострадавший получил сотрясение мозга, перелом костей лица и черепно-мозговую травму.

Подозреваемого задержали сотрудники СК по Петербургу при помощи сотрудников УМВД Петербурга и Ленобласти, это местный житель 1991 года рождения. Ему вменяют применение насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти (часть 2 статьи 319 УК).

Ранее Российская премьер-лига сообщила, что в перерыве матча "Зенит"-"Краснодар" 3 августа произошло столкновение небольшой группы болельщиков петербургского клуба и подразделения ОМОНа. В тот день пострадали два омоновца, уточнили затем в пресс-службе Росгвардии: одного из них избили руками, а второму уже после матча и за пределами стадиона кинули в голову тяжелый предмет. Второй потерпевший серьезно не пострадал.

"Зенит" и "Краснодар" сыграли вничью 1:1.

Петербург СКР Росгвардия Газпром-Арена Зенит Краснодар

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