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Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском выросло до девяти

Ранее врачи говорили о пяти, затем о восьми раненых

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, сообщили врачи в Ачинской районной больнице.

В это учреждение поступили девять раненых, четверо военных и пять гражданских. Последней поступила женщина, гражданское лицо, у нее легкие резаные раны. Ее отправили на амбулаторное лечение, сообщил представитель больницы.

Раненый сотрудник полиции находится в тяжелом состоянии, еще один полицейский, а также один военный и один ВОХРовец - в состоянии средней тяжести, рассказали в администрации Ачинска. У всех пострадавших порезы, сотрясения и черепно-мозговые травмы.

Администрация Ачинского района снова ввела режим ЧС в связи со взрывами.

Это уже вторая серия взрывов за неделю в Каменке. Из деревни снова эвакуировали всех жителей. По оценке экспертов, для населения Ачинска взрывы не опасны. Новые взрывы начались на арсенале из-за попадания молнии, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Информированный источник "Интерфакса" утверждал, что все началось из-за того, что спецпоезд наехал на снаряд, оказавшийся на железнодорожном полотне.

Из-за взрывов ОАО "РЖД" снова остановило движение поездов на участке Ачинск-II - Назарово (линия в направлении Абакана, связывающая Транссибирскую магистраль с линией Междуреченск-Тайшет). Пассажирские поезда № 67 сообщением Абакан-Москва и № 114 сообщением Новосибирск-Абакан пустят окружным путем через Красноярск и Саянскую.

По данным информированного источника "Интерфакса", воздушное пространство над Ачинском в радиусе до 30 км от эпицентра взрывов по-прежнему закрыто. Его закрыли после первых взрывов 5 августа.

5 августа на складе боеприпасов в Каменке начался пожар и последовали взрывы . Из ближайших сел в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тысяч человек. Один человек погиб, медицинская помощь потребовалась еще 13. Взрывы прекратились к утру 6 августа.

Минобороны Красноярский край Ачинск Каменка

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