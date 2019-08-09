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Новые взрывы снарядов в Красноярском крае начались во время разминирования

Новые взрывы снарядов в Красноярском крае начались во время разминирования
Фото: Дмитрий Мармышев/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Подрыв снаряда произошел во время работ по разминированию разрушенного склада боеприпасов под красноярской Каменкой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого правительства.

Там уточнили, что снаряд взорвался при проведении работ по разминированию и ликвидации последствий ЧС в Каменке.

По последним данным, которые предоставили медики, ранены восемь человек: "К пятерым ранее доставленным больницу привезли еще троих. Это гражданские, у всех легкие травмы, они будут лечиться амбулаторно", - сказал представитель центральной районной больницы.

Ранее сообщалось о четверых госпитализированных.

При этом ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что взрыв произошел из-за удара молнии. Затем уточнил, что причиной нового ЧП стал наезд спецпоезда на снаряд.

Между тем, жителей деревни Каменка Ачинского района вывозят из населенного пункта автобусами. Население также пытается самостоятельно выехать в безопасное место, опасаясь новых взрывов.

Очевидцы отмечают, что в момент новых взрывов началась гроза и некоторые не заметили взрыв из-за непогоды.

В то же время, по словам пользователей соцсетей, шлагбаум на железнодорожном переезде на выезде из Каменки закрыт, проехать нельзя.

5 августа на территории одного из складов воинской части рядом с деревней Каменка загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, за пожаром последовали взрывы. В результате ЧП один человек погиб, за медпомощью обратились 13 человек.

Красноярский край Ачинск

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