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Источник назвал причиной новых взрывов под Ачинском наезд поезда на снаряд

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Артиллерийский снаряд взорвался на железнодорожном полотне под Ачинском при наезде спецпоезда, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, на подъезде к поселку Каменка, где расположен взорвавшийся несколько дней назад склад с боеприпасами, вагон спецпоезда подорвался на артиллерийском снаряде. Обнаружены разорвавшиеся части снаряда, состав поезда получил повреждения.

После новых взрывов пять человек доставили в Ачинскую районную больницу: госпитализировано четверо, один - на амбулаторном лечении.

Ранее источник сообщал, что причиной новых взрывов стало попадание молнии.

5 августа на территории одного из складов воинской части рядом с деревней Каменка загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, за пожаром последовали взрывы. В результате ЧП один человек погиб, за медпомощью обратились 13 человек.

Красноярский край Ачинск

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