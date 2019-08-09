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Власти Ачинского района сообщили о прекращении взрывов под Каменкой

Обязательной эвакуации на этот раз не объявляли, деревню покинули 27 человек

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Взрывы на складе боеприпасов под Каменкой в Красноярском крае прекратились, сообщили в пресс-службе администрации Ачинского района. Для Каменки это вторая серия взрывов за неделю.

Из поселка снова эвакуировались люди: 27 человек, пожелавших уехать, были вывезены в соседний поселок Малиновку, рассказали чиновники. Обязательной эвакуации на этот раз не объявляли.

Из-за взрывов в Ачинском районе ввели чрезвычайную ситуацию, РЖД останавливала движение поездов на участке Ачинск-II - Назарово. Пострадали девять человек.

5 августа на складе воинской части под Каменкой произошел пожар. Там начали взрываться боеприпасы. Из ближайших сел в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тысяч человек. Один человек погиб, пострадали 13. Взрывы прекратились к утру 6 августа. В руководстве Минобороны сказали, что самая вероятная причина случившегося - человеческий фактор. Пострадавший арсенал там обещали расформировать.

Новая серия взрывов на складе произошла 9 августа. Военные заявили, что это случилось из-за удара молнии.

Минобороны Красноярский край Ачинск Каменка

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