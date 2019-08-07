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Пострадавшее от взрывов жилье в Ачинском районе пообещали восстановить за две недели

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили, что в течение двух недель отремонтируют и восстановят жилой фонд Ачинского района, поврежденный при взрывах на военном арсенале.

Как отмечается, министр обороны Сергей Шойгу поручил своему заместителю Дмитрию Булгакову выполнить работы "в кратчайшие сроки". Булгаков должен будет организовать работу межведомственной комиссии для оценки ущерба жилым домам, а также возглавить работу по оказанию помощи населению.

В первую очередь будут восстанавливаться объекты жилого фонда и социальной инфраструктуры, отметили в Минобороны РФ.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник, 5 августа, около 13:00 мск на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тыс. человек. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинска был введен режим ЧС. Они был отменен во вторник, когда пожар на военном арсенале был полностью ликвидирован и детонация боеприпасов прекратилась.

В результате ЧП, по последним данным, один человек погиб, восемь получили ранения.

В Минобороны заявили, что автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение в районе Ачинска полностью восстановлено. Саперы начали проверять и очищать деревню Каменка, находящуюся в непосредственной близости от сгоревшего склада боеприпасов.

Минобороны РФ Красноярский край

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