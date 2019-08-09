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В РЖД в связи с новыми взрывами под Ачинском опровергли слухи о наезде поезда на снаряд

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" не подтвердило факт наезда поезда на боевой снаряд в районе деревни Каменка Красноярского края.

В КрасЖД "Интефаксу" заявили что снаряды находились в непосредственной близости от путей, причина их попадания - чрезвычайное происшествие в воинской части. На место отправились специалисты, которые выясняют степень повреждения пути. "По результатам этих исследований будет приниматься решение, пускать поезда или нет", - уточнили в КрасЖД.

Очевидцы в социальных сетях опубликовали фотографию погнутых железнодорожных путей вблизи станции Улуй, которые якобы пострадали от осколка снаряда, попавшего в рельсы. Также они сообщают, что в одном из проезжавших мимо поездов взрывной волной выбило стекла.

В пятницу 9 августа произошли новые взрывы по Ачинском, где 5 августа произошел пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Население поселка решено эвакуировать на безопасное расстояние.

Военные уточнили, что новое ЧП произошло из-за попадания молнии. Источник "Интерфакса" сообщал, что новые взрывы могли начаться из-за наезда спецпоезда на снаряд.

По последним данным, пострадали 9 человек. Население поселка Каменка решено эвакуировать.

Красноярский край Ачинск

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