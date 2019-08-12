Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 32

На складе боеприпасов у деревни Каменка на прошлой неделе произошло две серии взрывов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В результате двух серий взрывов на складе боеприпасов в воинской части под Каменкой в Ачинском районе Красноярского края пострадали 32 человека, уточнило краевое Министерство здравоохранения.

После первой волны взрывов и пожара погиб один человек, пострадали еще 14, шестерых из них положили в Ачинскую районную больницу. Затем одного пострадавшего перевели в краевую офтальмологическую больницу, еще двоих - в госпиталь. Из троих оставшихся двое уже выписаны из районной больницы.

После второй серии взрывов медицинская помощь потребовалась 18 человекам, госпитализировать пришлось семерых.

Ранее сообщалось о 31 пострадавшем.

5 августа на складе боеприпасов под Каменкой произошел пожар и начались взрывы. Из ближайших населенных пунктов в радиусе 15 километров вокруг части были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тысяч человек. Взрывы прекратились к утру 6 августа. В руководстве Минобороны сказали, что самая вероятная причина случившегося - человеческий фактор.

Новая серия взрывов на складе произошла 9 августа. Военные заявили, что это случилось из-за удара молнии.