Жители Архангельска скупили весь йод после взрыва на военном полигоне

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Спрос на йодосодержащие препараты резко вырос в аптеках Архангельска после сообщений о взрыве на военном полигоне в районе населенного пункта Нёнокса.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в аптечных киосках города в пятницу не найти препараты с содержанием йода.

"Вчера скупили все. Сначала йод в таблетках, йодомарин, затем обычный йод и йодистый калий. Ажиотаж начался около 17 часов, и до самого закрытия все разобрали. Люди перед кассой обсуждали новости о радиации в Северодвинске, о взрыве у военных", - сказала фармацевт аптеки в столице Поморья.

В другой аптеке "Интерфаксу" сообщили, что в пятницу она делает срочный заказ йодосодержащих лекарств. "Вчера все йодосодержащее раскупили, а сегодня с утра за полчаса работы спросили человек десять. Не то чтобы очереди, но люди выходят из продуктового отдела и по пути заглядывают спросить", - сказала фармацевт аптеки в торговом центре.

Взрыв при испытании реактивной установки

По данным Минобороны РФ, в четверг два человека погибли и шесть были ранены в результате взрыва реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области. Там подчеркнули, что выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.

Источники сообщили "Интерфаксу", что инцидент произошел в Нёнокском административном округе, где расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России (поселок Сопка). Нёнокса - село в 40 км от Северодвинска.

Газета "Ведомости", ссылаясь на источник в оборонной промышленности, сообщила, что взрыв произошел во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России.

В администрации Северодвинска отмечали, что 8 августа с 11:50 до 12:20 по московскому времени было "обнаружено повышение радиационного фона до двух микрозивертов в час, при том что установленная норма аварийного реагирования - от 0,6 микрозивертов.

Позднее губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что в регионе не зафиксировано превышения уровня радиационного фона после взрыва на военном полигоне.