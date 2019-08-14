На Оби спасли теплоход с 50 пассажирами

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Следователи в Алтайском крае проверяют информацию о происшествии с теплоходом на реке Обь, который потерял управление и несся на камни с пассажирами на борту, сообщает в среду пресс-центр Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"На участке реки Обь вблизи Барнаула принадлежащий частной организации теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление и несся на камни. Предотвратить крушение удалось благодаря действиям экипажа другого теплохода, который находился рядом", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.