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Комитет Госдумы предложил ввести предельный возраст для автомобилей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста, сообщил в среду "Коммерсантъ".

Депутаты составили письмо для Министерства промышленности и торговли и Министерства транспорта. Правительственным чиновникам предлагают обсудить законодательный запрет слишком старых автомобилей. Пока не уточняется, какой возраст машин может стать предельным и какое наказание ждет нарушителей.

Сейчас в России нет ограничений на возраст транспорта. Несколько лет назад Минпромторг предлагал ограничить предельный возраст коммерческих автомобилей от семи до пятнадцати лет в зависимости от категории, но законопроект не дошел до Госдумы.

Согласно данным, которые приводило ведомство, российский парк легких коммерческих автомобилей (LCV) возрастом 8 лет и более составляет 64%. Доля средних грузовиков возрастом более 10 лет - 52%, больших грузовиков - 76%, автобусов - 57%.

Минтранс Минпромторг

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