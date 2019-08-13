ЦИК отказался зарегистрировать Геннадия Гудкова и еще двух человек кандидатами в Мосгордуму

14 августа комиссия рассмотрит жалобу Константина Янкаускаса

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком отказал в регистрации на выборах в Мосгордуму бывшему депутату Госдумы Геннадию Гудкову, выдвиженцу от команды Дмитрия Гудкова Александру Соловьеву и Ивану Кульневу. У всех троих превысил допустимые пределы процент забракованных подписей избирателей, собранных в их поддержку.

Ранее всем троим рекомендовала отказать в регистрации рабочая группа комиссии.

14 августа ЦИК решит вопрос о регистрации муниципального депутата Константина Янкаускаса, жалоба от которого поступила в комиссию позже положенного срока. В ЦИК учли, что политик в срок отправил жалобу по почте.

Гудков выдвинулся в Мосгордуму по 2-му избирательному округу, Соловьев - по 3-му, Кульнев - по 23-му, формально все трое выступили как самовыдвиженцы.

У Кульнева признаны недействительными все собранные им подписи. Оказалось, что на подписных листах не были указаны даты рождения сборщиков. Нарушением у Гудкова также признали то, что в справке о зарубежных активах он не указал недвижимость своей жены в Болгарии. Комментируя ситуацию с подписями за Соловьева, председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что "проверка на уровне ОИК и ЦИК это небо и земля, поэтому нам и приходится все это вытягивать". Она пообещала не оставить без оценки работу окружных комиссий в этом отношении.

Ранее окружные комиссии отказали в регистрации почти всем независимым кандидатам, забраковав их подписи. Некоторые выдвиженцы оспаривали отказы в судах, некоторые прошли через Мосгоризбирком и ЦИК, но всем подтвердили отказы. Зарегистрированного ОИК Сергея Цукасова снял с выборов суд по жалобе конкурента. Мосгоризбирком отменил отказ в регистрации выдвиженца от "Яблока" Сергея Митрохина, но при новом рассмотрении ОИК снова отказала ему в допуске в выборам.

Памфилова назначила на 14 августа открытое заседание по выборам в Мосгордуму и пообещала там представить все нарушения выдвиженцев, чтобы подтвердить обоснованность отказов.