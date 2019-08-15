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Яшин оспорил в Мосгорсуде отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму

Мосгорсуд рассмотрит его заявление 16 августа

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин обжаловал в Мосгорсуде отказы избирательных комиссий всех уровней зарегистрировать его кандидатом в Мосгордуму. Суд начнет рассматривать его заявление 16 августа в 9:30, сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Яшин подал иск к окружной избирательной комиссии 45-го округа, где он выдвигался, к Мосгоризбиркому и Центризбиркому. Заявитель находится в спецприемнике, где отбывает очередной административный арест за нарушения на акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

9 августа Центризбирком рассмотрел жалобу политика на отказ в регистрации, перепроверил собранные им подписи избирателей и вернул часть подписей, ранее признанных недействительными. Однако для регистрации Яшину не хватило 76 подписей.

После этого политик написал председателю ЦИК Элле Памфиловой письмо и попросил перенести выборы на конец осени и допустить к участию в них всех кандидатов. Памфилова не увидела оснований для переноса выборов.

Мосгордума Мосгорсуд Илья Яшин ЦИК Элла Памфилова

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