Врачи не увидели необходимости в госпитализации пилота аварийного А321

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Обследование в больнице показало, что Георгию Мурзину - второму пилоту самолета, севшего на подмосковное кукурузное поле - не нужна госпитализация, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии".

"Он не был госпитализирован. Обращался в больницу после посадки - его здоровье сейчас удовлетворительное", - отметил представитель пресс-службы.

Как сообщалось, Мурзин во время аварийной посадки возле подмосковного Жуковского получил ушибы груди.

Самолет Airbus A321 компании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом по маршруту Москва - Симферополь, сразу после взлета 15 августа был вынужден совершить аварийную посадку. В оба его двигателя попали птицы. Пилоты заглушили силовые установки и смогли посадить самолет с убранными шасси и полными баками топлива на кукурузное поле недалеко от деревни Рыбинское. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все выжили.

Ранее в субботу информированный источник "Интерфакса" сообщил, что специалисты МАК скопировали информацию с бортовых самописцев аварийного лайнера, с ней ведется работа.