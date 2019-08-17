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Врачи не увидели необходимости в госпитализации пилота аварийного А321

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Обследование в больнице показало, что Георгию Мурзину - второму пилоту самолета, севшего на подмосковное кукурузное поле - не нужна госпитализация, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии".

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"Он не был госпитализирован. Обращался в больницу после посадки - его здоровье сейчас удовлетворительное", - отметил представитель пресс-службы.

Как сообщалось, Мурзин во время аварийной посадки возле подмосковного Жуковского получил ушибы груди.

Самолет Airbus A321 компании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом по маршруту Москва - Симферополь, сразу после взлета 15 августа был вынужден совершить аварийную посадку. В оба его двигателя попали птицы. Пилоты заглушили силовые установки и смогли посадить самолет с убранными шасси и полными баками топлива на кукурузное поле недалеко от деревни Рыбинское. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все выжили.

Ранее в субботу информированный источник "Интерфакса" сообщил, что специалисты МАК скопировали информацию с бортовых самописцев аварийного лайнера, с ней ведется работа.

Подмосковье Жуковский Уральские авиалинии А321 Георгий Мурзин

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