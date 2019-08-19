Стюардессу, спасшую пассажиров из горящего Ан-24 в Бурятии, предложили наградить

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак предложил наградить бортпроводницу самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" Елену Лапуцкую. Она спасла 43 пассажира самолета, потерпевшего в июне крушение в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск.

Обращение Турчака направлено президенту РФ Владимиру Путину, сообщили журналистам в пресс-службе партии в понедельник.

"Геройский поступок бортпроводницы самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" Елены Лапуцкой, которая спасла из горящего самолета 43 пассажира, рискуя собственной жизнью и имея серьезные травмы, достоин награды. Безусловно, такие случаи необходимо отмечать на государственном уровне", - цитирует Турчака пресс-служба.

Утром 27 июня в Нижнеангарске самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" из-за отказа двигателя совершил жесткую посадку в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск. Самолет с 43 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с техническим зданием (построено незаконно, как выяснила прокуратура) и загорелся. Командир корабля и бортмеханик погибли сразу, второй пилот покинул самолет через аварийный люк горящей кабины. Всех пассажиров удалось эвакуировать: бортпроводница Елена Лапуцкая в одиночку быстро открыла аварийные двери и помогла людям выбраться из салона.

На прошлой неделе президент РФ присвоил звания Героев России летчикам самолета "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом U6 178 по маршруту Жуковский - Симферополь, сразу после взлета утром в четверг был вынужден совершить аварийную посадку. В оба его двигателя попали птицы. Пилоты заглушили силовые установки и смогли посадить самолет с убранными шасси и полными баками топлива на кукурузное поле недалеко от деревни Рыбинское. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все выжили, около 80 человек обращались за помощью к медикам.