В Саранске спасли 5-месячного ребенка, которого отец угрожал выбросить из окна

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Саранске полицейские спасли младенца, которого отец грозился сбросить с третьего этажа. Об этом сообщается на сайте МВД по республике.

В понедельник днем местные жители сообщили в дежурную часть Саранска о неадекватном поведении мужчины на третьем этаже многоквартирного дома. По их словам, он собирался выкинуть ребенка.

Когда к дому подъехали полицейские, мужчина находился на балконе и, держа ребенка за ноги, свесил его из окна.

Участковый полиции по карнизу с соседнего балкона приблизился к окну квартиры, где был злоумышленник, втолкнул его в помещение и спас грудную девочку.

Мужчина задержан, ребенок доставлен в больницу.

СУ СКР по Мордовии уточнил, что житель республики угрожал сбросить свою пятимесячную дочь. Выяснилось, что он был неоднократно судим.