В Саранске арестовали мужчину, грозившего выбросить дочь с балкона

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Саранске арестовали на два месяца местного жителя, который грозился сбросить с третьего этажа своего грудного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры в среду.

19 августа местные жители сообщили в дежурную часть Саранска о неадекватном поведении мужчины на третьем этаже многоквартирного дома. По их словам, он собирался выкинуть ребенка.

Когда полицейские прибыли к дому, мужчина стоял на балконе и держал ребенка за ноги, свесив его из окна. Один из сотрудников смог пробраться по карнизу к балкону злоумышленника. Тот попытался нанести удар, но полицейский устоял и смог втолкнуть агрессивного мужчину в помещение и тем самым спасти ребенка.

Пятимесячную девочку передали медикам, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В момент инцидента отец ребенка был пьян.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).