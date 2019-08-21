Поиск

В Саранске арестовали мужчину, грозившего выбросить дочь с балкона

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Саранске арестовали на два месяца местного жителя, который грозился сбросить с третьего этажа своего грудного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры в среду.

19 августа местные жители сообщили в дежурную часть Саранска о неадекватном поведении мужчины на третьем этаже многоквартирного дома. По их словам, он собирался выкинуть ребенка.

Когда полицейские прибыли к дому, мужчина стоял на балконе и держал ребенка за ноги, свесив его из окна. Один из сотрудников смог пробраться по карнизу к балкону злоумышленника. Тот попытался нанести удар, но полицейский устоял и смог втолкнуть агрессивного мужчину в помещение и тем самым спасти ребенка.

Пятимесячную девочку передали медикам, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В момент инцидента отец ребенка был пьян.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Мордовия Саранск

Новости по теме

Новости

РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей

РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей

"Пулково" пригрозило прекратить обслуживать авиакомпанию "Россия" из-за долгов

"Пулково" пригрозило прекратить обслуживать авиакомпанию "Россия" из-за долгов

Генпрокуратура попросила обратить 6,3 млрд рублей полковника ФСБ Черкалина в доход государства

Генпрокуратура попросила обратить 6,3 млрд рублей полковника ФСБ Черкалина в доход государства

Кудрин отметил, что силовики беспрецедентно применяли силу на митингах в Москве

Кудрин отметил, что силовики беспрецедентно применяли силу на митингах в Москве

Нашедшему слабые места в системе электронного голосования в Москве предложили миллион рублей

Нашедшему слабые места в системе электронного голосования в Москве предложили миллион рублей

После ночной перестрелки в Краснодаре в розыск объявлен житель Чечни

Сотрудницу ФБК, жену Леонида Волкова допросили по делу об отмывании денег

Сотрудницу ФБК, жену Леонида Волкова допросили по делу об отмывании денег

Губернатор проверит, называла ли иркутская чиновница пострадавших от наводнения быдлом

Губернатор проверит, называла ли иркутская чиновница пострадавших от наводнения быдлом

Источник сообщил о возможной выдаче Украине пяти осужденных судами РФ

Источник сообщил о возможной выдаче Украине пяти осужденных судами РФ

Ущерб сотням бизнесменов от наводнений в Иркутской области оценили в 1,6 млрд рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');