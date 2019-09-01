День знаний в России

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Новый учебный год 2019/2020 начинается в первый день сентября в российской системе образования.

За парты сядет свыше 16,5 млн школьников, в том числе порядка 1,9 млн первоклассников. Общее число обучающихся в школах увеличилось в этом году по сравнению с прошлым почти на 1 млн человек, уточняют в пресс-службе министерства просвещения РФ. В воскресенье и в понедельник в школах пройдут традиционные линейки, посвященные празднику Дня знаний - началу учебного года.

Учебный год стартует также в колледжах и вузах.

В колледжах России занятия начнутся для 2,46 млн человек, осваивающих программы среднего профессионального образования, из них около полумиллиона поступили в этом году на первый курс.

В вузы России вернутся с летних каникул и практики или придут впервые около 4,1 млн студентов. 90% от этого числа обучаются в государственных вузах: 2,9 млн по программам бакалавриата, 0,7 млн по программам специалитета и еще 0,53 млн - по программам магистратуры, еще 90 тыс. будут учиться в аспирантуре. 2,36 млн человек обучаются очно, остальные - на очно-заочной и заочной формах.

Данных о том, сколько в России первокурсников, пока нет, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки: статистика появится не ранее 1 октября, когда будут опубликованы все приказы о зачислении. Объем бюджетных мест в 2019 году по очной форме обучения в бакалавриате и специалитете составил 305,97 тыс., что на 2,3% больше, чем в прошлом году.

В ЕГЭ без перемен

Серьезных перемен в ЕГЭ не будет. Ранее в августе подведомственный Рособрнадзору Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал демо-версии заданий и технические документы ЕГЭ-2020 - уточнены критерии оценивания отдельных заданий, одну из задач ЕГЭ по физике перевели в часть с развернутым ответом и провели другие незначительные изменения. Наиболее заметные перемены ожидаются лишь в одном экзамене - ЕГЭ по китайскому языку, который впервые прошел в России этим летом. Организаторы планируют сократить в нем разделы "аудирование" и "чтение" и добавить новое задание, в котором нужно написать личное письмо.

Обязательными ЕГЭ по-прежнему останутся русский язык и математика (или базовая, или профильная). Допуском к ЕГЭ, как и ранее, будет итоговое сочинение для 11-классников, которое пройдет в декабре.

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: НА ОТКУП ШКОЛЕ

Летом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в стенах школ. Была создана специальная рабочая группа, которая занялась обсуждением инициативы, и в августе сразу три ведомства - Роспотребнадзор, Рособонадзор и Минпросвещения разослали в регионы рекомендации относительно гаджетов.

Документ оставляет вопрос использования телефонов на усмотрение школ и местных властей, и лишь рекомендует обязать детей и взрослых выключать в устройствах звук и предлагает - "по возможности и при необходимости" - предусмотреть места для хранения телефонов во время образовательного процесса. При этом школы должны решить, как школьники будут связываться с родителями в экстренной ситуации. Отдельно авторы рекомендаций отмечают, что ограничения не должны распространяться на детей, которым гаджеты нужны по показаниям врачей - например, для контроля уровня сахара в крови.

Таким образом, запрета на федеральном уровне нет, но каждая школа самостоятельно может установить свои правила. Министр просвещения Ольга Васильева считает, что процесс введения ограничений на гаджеты вряд ли будет проходить спокойно.

"Думаю, будет непонимание с обеих сторон, но потихонечку мы это преодолеем", - заявляла Васильева в конце августа в телепрограмме "Вести" на "России-1" (ВГТРК).

Не все школьные педагоги согласны с запретом на гаджеты. Так, заслуженный учитель РФ, академик Российской академии образования (РАО) и директор Центра образования N109 Евгений Ямбург заявлял, что война учителей с "мобильниками" обречена на провал так же, как однажды школы проиграли джинсам и стрижкам "под битлов".

"Ничего путного не выйдет: даже чисто технически нет инструментов запрещать это, это личная собственность, и попытки ее забрать могут породить конфликты. Вместо того, чтобы бороться с инструментами, нужно использовать их в полезных целях", - сказал Ямбург.

О подобных ограничениях на гаджеты в колледжах и вузах широкой дискуссии не было.

Проблемы инфраструктуры: теплые туалеты и новые общежития

Проблемы с инфраструктурой образования в России остаются.

В июне Роспотребнадзор опубликовал доклад о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, согласно которому на 1 января 2019 года в целом по стране 6 тыс. 074 детских организации работали без централизованной системы канализации (3,4 %), из них не было канализовано 1 тыс. 359 детских садов (2,7%) и 2 тыс. 574 школ (5,2%).

При этом уточняется, что с 2013 года число школ без канализации сократилось на 35% (почти 4 тыс. в 2013 г.), а число детских садов - почти на треть (1,9 тыс. в 2013 г.).

Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию в феврале 2019 года заявил, что почти 200 тыс. детей в России ходят в школы, "где нет нормального отопления, водопровода и канализации", и потребовал решить проблему за два года.

Премьер РФ Дмитрий Медведев еще в июле 2018 года пригрозил руководителям регионов, где до конца года не будет решена проблема отсутствия теплых туалетов в школах, что им придётся строить их своими руками. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее также неоднократно затрагивала проблему отсутствия в школах теплых туалетов, обращая внимание на связь санитарно-гигиенических условий санузлов со здоровьем школьниц.

Помимо ситуации с канализацией, остаются вопросы текущего и капитального ремонта школьных зданий, многие из которых были возведены в середине прошлого века.

Решить проблему должна реализация национального проекта "Образование". В бюджет на 2019-2021 годы закладывалось 9 млрд рублей на строительство и капитальный ремонт школ в селах и небольших поселках, заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпросвещения, уже в текущем сентябре двери откроют 58 новых современных школ, еще 67 будет достроено до конца календарного года.

Строительство ведется и в области высшего образования. Так, 3 млрд рублей получит на постройку нового корпуса РЭУ им. Плеханова, 1,8 млрд пойдет на возведение и оснащение учебно-лабораторного корпуса Крымского федерального университета им. Вернадского, 1,6 млрд рублей Минобрнауки направляет на реконструкцию уникальной учебной ТЭЦ в МЭИ. 20-миллиардная стройка готовится и в Технологической долине МГУ на Воробьевых горах в Москве.

Крупная программа по модернизации вузовских общежитий предусматривает, что к 2024 году будет создано 77,6 тыс. новых мест в студенческих городках - они должны обеспечить комфортные условия проживания, возможность проведения учебных занятий, культурно-массовых, досуговых мероприятий и занятий спортом. На создание новой вузовской инфраструктуры всего предусмотрено порядка 100 млрд рублей, деньги закладываются в рамках федерального проекта "Экспорт образования" (часть нацпроекта "Образование").