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Локальный режим ЧС ввели в Таганроге после атаки БПЛА

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Локальный режим чрезвычайной ситуации введен в Таганроге (Ростовская область) после ночной атаки БПЛА, сообщила глава города Светлана Камбулова в воскресенье.

"Приняли решение о введении локального режима ЧС с 09:00 мск", - написала она в своем канале в Max.

Камбулова отметила, что рабочая группа уже приступила к обходу поврежденных домов для оценки ущерба.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье из-за атаки БПЛА на Ростовскую область в Таганроге пострадала электроподстанция, обслуживающая железную дорогу, линия электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка обесточена, движение поездов приостановлено. В результате атаки погиб инженер электроподстанции. Сообщалось о четырех пострадавших мирных жителях, затем число пострадавших увеличилось до пяти человек.

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В Таганроге в результате атаки получила повреждения электроподстанция в квартале Шубин. Произошло возгорание, открытое горение ликвидировано. Также в городе из-за падения обломков БПЛА повреждены крыша, фасад и остекление частного дома. Никто не пострадал.

Кроме того, в Ростовской области после атаки БПЛА повреждено дорожное полотно моста через железнодорожные пути в Неклиновском районе на трассе Р-280, движение на 64-м км трассы перекрыто.

Таганрог Ростовская область
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