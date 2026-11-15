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До пяти увеличилось число пострадавших в Ростовской области после атаки БПЛА

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате атаки БПЛА на Ростовскую область увеличилось до пяти человек, сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь в воскресенье.

В РоссииОдин человек погиб, четверо пострадали в результате атаки БПЛА на ТаганрогЧитать подробнее

"Сегодня утром еще один мужчина получил ранение в селе Троицкое Неклиновского района в результате падения обломков БПЛА на территорию производственного цеха. Пострадавший госпитализирован в больницу. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал Слюсарь в своем канале в Max.

Он отметил, что всего в результате атаки ночью и утром один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Кроме того, по его информации, в Таганроге из-за падения обломков БПЛА повреждены крыша, фасад и остекление частного дома. Никто не пострадал.

"Движение поездов на железной дороге приостановлено. Движение автомобильного транспорта на участке Р-280 перекрыто. На местах происшествий работают специальные службы", - проинформировал Слюсарь.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье из-за атаки БПЛА на Ростовскую область в Таганроге пострадала электроподстанция, обслуживающая железную дорогу, линия электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка обесточена, движение поездов приостановлено. В результате атаки погиб инженер электроподстанции. Также сообщалось о четырех пострадавших мирных жителях.

Кроме того, в Ростовской области после атаки БПЛА повреждено дорожное полотно моста через железнодорожные пути в Неклиновском районе на трассе Р-280, движение на 64-м км трассы перекрыто.

Ростовскую область
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