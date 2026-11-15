В Кремле заявили о тесной связи урегулирования на Украине и новой архитектуры евробезопасности

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Украинское урегулирование неотрывно связано с новой европейской архитектурой безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что так или иначе урегулирование на Украине будет связано с новой архитектурой безопасности на европейском континенте. Это две составные вещи, и ни одна без другой существовать не сможет", - сказал он журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Одновременно представитель Кремля завил, что России и Европе рано или поздно придется вступить в диалог. Но, по его словам, если в европейских столицах не хотят мира, это будет бесполезно, и Москве придется добиваться своих целей силой.

"Конечно, на какой-то стадии с европейцами нужно будет это обсуждать. Другое дело, если они не будут хотеть мира на самом деле, тогда это будет бесполезно. Тогда нам нужно добиваться, в условиях отсутствия договорного потенциала, нам нужно это будет делать силой", - сказал он.