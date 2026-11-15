В МИД РФ считают тупиковыми идеи о перемирии на Украине для переговоров

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Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Позиция главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что для переговоров по Украине необходимо перемирие, - тупиковая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Заявлять, как это делает Урсула фон дер Ляйен, что сначала перемирие и только потом любые разговоры о европейской безопасности, или как Кая Каллас, что мы не поддержим урегулирование, которое будет учитывать интересы России, - это абсолютно тупиковые размышления, и надеюсь, что все это понимают", - сказал Лавров в интервью ИС "Вести".

По словам главы МИД РФ, европейские страны стремятся к участию в переговорном процессе по украинскому урегулированию, поскольку, "наверное, они понимают, что поезд уходит и хотят попытаться заскочить на подножку последнего вагона".

"Но при этом все равно их заявления подтверждают отсутствие понимания того, какая роль может быть им отведена", - добавил Лавров.