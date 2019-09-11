Последний лесной пожар потушили в Иркутской области

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Иркутской области был ликвидирован лесной пожар площадью 35 га, новых очагов горения не зарегистрировано, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"По данным на утро в лесном фонде Иркутской области нет лесных пожаров", - говорится в сообщении.

Последний пожар потушили в Бодайбинском районе.

По прогнозу ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 11-12 сентября чрезвычайная 5-го класса пожарная опасность лесов ожидается в другом районе региона - Балаганском.